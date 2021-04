Guardiola reveló su relación con el vestuario del Barcelona

El entrenador Pep Guardiola concedió una entrevista a ESPN en la que recordó su vínculo con el vestuario. “Las relaciones con jugadores dejan cicatrices”, expresó

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, concedió una entrevista a la ESPN, en la que desveló la relación que tenía con el vestuario del FC Barcelona. Algo de lo que no se había pronunciado hasta el momento. Según el testimonio del entrenador culé, no con todos los futbolistas tuvo una relación idílica, debido a que alguno de ellos se preocupaba más por su bienestar antes que el del propio equipo.

“En el Barcelona tuve relaciones mucho más cercanas con unos jugadores que con otros porque hay muchos jugadores que piensan en el bien común, y me siento mucho más cerca de este tipo de jugador que de los que solo piensan ‘yo, yo, yo’. Estos, cuando tenemos que usarlos, los usamos, y cuando no los tenemos que usar, no los usamos”, expresó Pep.

Además, Pep Guardiola cuenta cómo ha vivido el vínculo directo con las diferentes plantillas con las que ha trabajado en su carrera como entrenador: “A lo largo de las temporadas, las relaciones con los jugadores siempre dejan cicatrices, pero también mucho aprendizaje. Se aprende de todo. Pero la relación entre el entrenador y los jugadores depende de ellos y no del entrenador. Hay jugadores que se merecen tener una relación cercana y otros una relación más distante”.

El negocio del fútbol

“El fútbol es un negocio que consiste en que el día que el árbitro pite y empiece el partido tú lo ganes. Aparte de eso si somos más o menos amigos eso no importa. Esto es un negocio. Y aquí estoy yo con el objetivo de sacar lo mejor de los jugadores. Tienen que jugar bien en beneficio de nuestro club y para que la afición esté contenta. Tener buenas relaciones es fantástico. Pero para mí sean buenas o malas es lo mismo porque esto es un negocio”.

Cambios en el fútbol inglés

“La historia lo juzgará y lo dirá. Creo que sería presuntuoso de mi parte decir que hicimos algo diferente a lo que se hizo antes. Puedes decir, sí, que hicimos las cosas a nuestra manera. Eso lo puedes decir con seguridad”.

La evolución del fútbol

“Porque para jugar rápido, primero debes jugar lento. Y para jugar hacia adelante, primero debes producir. Cuando estás un poco más lento, ves las cosas más claras, lo que te hace interiorizar ciertos movimientos y cualidades. La toma de decisiones en las situaciones más complicadas, en las áreas, son más claras y nítidas”.

Por último, Pep Guardiola relata el fútbol actual de una manera más realista: “Por supuesto que me encantaría hacer todo a 200 kilómetros por hora y marcar 200 goles en diez minutos, pero eso es imposible. Me gusta un juego más pausado, no lento, para que en el momento adecuado podamos utilizar mejor las cualidades de los jugadores. Por suerte aquí en Manchester tenemos muchos y muy buenos”.