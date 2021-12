Guardiola: “Sergio Agüero conquistó Inglaterra”

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, estuvo en la despedida del “Kun” y le dedicó unas hermosas palabras

La despedida de Sergio Agüero, por motivos de salud importantes, fue un duro golpe para el fútbol mundial, por lo que Josep Guardiola viajó hasta Barcelona para estar presente en el esperado anuncio. El “Kun” dejó el balompié a los 33 años, y su ex entrenador no fue ajeno a la situación.

El DT español fue quien más años lo dirigió, por lo que entendió perfectamente lo que calza en el fútbol mundial, Guardiola dijo lo siguiente: “Maradona conquistó Italia; Messi, España; y Agüero, Inglaterra”, comentó Pep Guardiola de manera resumida”.

Es importante mencionar que Agüero permaneció durante 10 temporadas en Manchester City de Inglaterra, jugando un total de 390 partidos y anotando 260 goles. Además, compartió equipo con Pep Guardiola por cinco años.

Entre los títulos más importantes están: 5 Premier League, 6 Copa de la Liga Profesional y 1 subcampeonato en la Champions League (Perdió la final contra el Chelsea). El delantero argentino estuvo en 4 equipos a lo largo de su carrera: Independiente de Argentina, Atlético de Madrid de España, Manchester City de Inglaterra y FC Barcelona de España.

¿Qué dijo Sergio Agüero?

“He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes”.

El ex delantero de Atlético de Madrid finalizó con: “Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. No fue fácil”.