Guardiola sobre Grealish, Walker y Mahrez: “Les multaré porque no me invitaron”

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, habló de las recientes imágenes de sus jugadores asistiendo a un bar de la ciudad inglesa

Le baja las revoluciones. Josep Guardiola, técnico del Manchester City, habló de las recientes imágenes de sus jugadores asistiendo a un bar de la ciudad inglesa. El estratega español no le subió el precio a los hechos y manifestó que: “Les multaré porque no me invitaron”.

Guardiola dijo lo siguiente: “Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo”.

Además, mencionó que: “Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos. Les multaré porque no me invitaron”.

LAS DECLARACIONES DE GUARDIOLA:

Pep castigó al propio Grealish y a Foden sin jugar ante el Newcastle por una salida nocturna hace unos meses: “No fue rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy estos muchachos y no los otros”.

Por último, agregó lo siguiente: “En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Y cuando fuera del campo el comportamiento no es apropiado, no van a jugar”.