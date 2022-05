Guardiola: “Tal vez no soy lo suficientemente bueno para ayudar al equipo”

El entrenador del City admitió que superar la eliminación en semifinales de Champions en cuestión de tiempo.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, lamentó el resultado obtenido en Champions League y sorprendió a más de uno con una declaración sobre su trabajo.

“Tal vez no soy lo suficientemente bueno para ayudar al equipo a ganar la Champions League. Nadie sabe qué hubiera pasado con otros jugadores o entrenadores. Estuvimos cerca, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, pero lo importante es que vamos a intentarlo de nuevo la próxima temporada, y luego otra vez”.

Comentó Guardiola en rueda de prensa.

Sobre si los dueños del club se impacientan por no ganar el gran título europeo, aseguró: “Tal vez me equivoque, pero tengo la sensación de que la gente de Abu Dabi compró este club e invirtió en estas increíbles instalaciones y jugadores para tener lo que hemos vivido en los últimos años, no solo para ganar la Champions. Lo hicieron para estar en todas las competiciones cada temporada y competir en todas las competiciones hasta el final. Queremos hacerlo”.

Finalmente, Guardiola negó que no llegar a la final sea un fracaso. “La gente dice que si este equipo o si Guardiola no gana la Champions, son un fracaso y yo niego completamente eso. Sabemos lo difícil que es. Para este club, competir como competimos ante el Madrid, fue una alegría”.