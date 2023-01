Guardiola: “Tuvimos una mala noche y no jugamos bien. No reaccionamos bien al mal inicio”

La buena racha del Manchester City acabó sorpresivamente en la Carabao Cup. El cuadro celeste cayó ante el Southampton y quedó eliminado de la competición y Pep Guardiola no puso excusas e incluso le otorgó todo el mérito a sus rivales.

“El mejor equipo ganó. Tuvimos una mala noche y no jugamos bien. No reaccionamos bien al mal inicio. No jugamos bien y para ganar partidos, y no hablo de títulos, hay que merecerlo. Si gano algo quiero merecerlo y hoy no ha sido así. El Southampton merece estar en semifinales”, aseguró Guardiola.

Además, señala que, al competir en cuatro torneos, todos los jugadores deben estar preparados para jugar o apoyar a sus compañeros. “Todos tienen que estar listos. Y los muchachos que no juegan tienen que hacer algo con el lenguaje corporal para ayudar a los muchachos que sí juegan y todos deben participar”.

Finalmente, espera que el equipo reaccione para el duelo ante el Manchester United. “Creo que es diferente, una competición diferente, pero, por supuesto, si actuamos de esta manera no tendremos posibilidades. Sé el momento por el que pasa el United y esperan seguir así muchos años. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para jugar mejor y eso es lo que intentaremos”.