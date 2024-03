Guerrero: “En vez que haya fútbol limpio, estos chicos salen a golpear”

Paolo Guerrero se mostró muy molesto con el juego de Cusco FC en el duelo contra la UCV. Ante ello, el delantero brindó fuertes declaraciones.

César Vallejo igualó 2-2 con Cusco FC en la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, marcando el debut de Paolo Guerrero con la camiseta del equipo poeta y en el fútbol peruano.

El reconocido delantero nacional anotó un gol en el primer tiempo y fue sustituido en los minutos finales debido a un golpe en su pierna derecha.

Tras el encuentro, Guerrero expresó su indignación hacia el arbitraje en una entrevista para las cámaras de L1 Max. El experimentado futbolista, de 40 años, criticó las decisiones del árbitro Boris Santos y manifestó su descontento por lo que consideró un juego duro por parte del equipo rival.

“Estoy bastante molesto con el arbitraje. Desde el inicio, este equipo salió con una actitud agresiva. Me han pisado y el VAR no fue consultado. Sin embargo, en la última jugada sí se utilizó. A Vélez le dieron un codazo, le hinchó el ojo y el árbitro solo mostró una tarjeta amarilla. No comprendo la manera en que estos árbitros proceden. Es muy injusto. Espero que la Federación Peruana de Fútbol tome medidas con respecto a este árbitro. En lugar de fomentar un juego limpio, estos jugadores salen con la intención de golpear“, expresó Guerrero.

Finalmente, el delantero peruano indicó que fue cambiado por un golpe en la pierna, pero que no es algo grave. “Quise sacarme al jugador, creo que el chico se resbala y me mete un cabezazo, me hizo una paralítica”, finalizó.