Guerrero no mira al compadre

• Guerrero evadió pregunta sobre Universitario y se enfoca en grones

Una de las voces autorizadas para hablar de la situación del conjunto ‘íntimo‘ es Paolo Guerrero, quien compareció ante los medios tras la práctica de ayer. El ‘Depredador’ fue consultado sobre el liderato de Universitario tras la victoria sufrida ante Comercio, a lo que el delantero de 40 años señaló que el club solo debe concentrarse en cumplir con el objetivo.

“No te puedo hablar de los rivales. Yo solo te puedo hablar solamente de Alianza Lima, y Alianza Lima está concentrado con cumplir con el objetivo”, señaló ‘PG9’, quien volvió a recalcar que se vienen finales y deben mentalizarse en ganar todos los compromisos para así clasificar a la final de la Liga 1 2024.

El ‘Depredador’ aseguró sentirse mejor físicamente y señaló que el equipo está mentalizado en quedarse con los tres puntos este sábado 28 de setiembre ante FBC Melgar, que visitará el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Clausura 2024.

“Me entendí bien con Paolo”. Pablo Sabbag le tira flores a Paolo Guerrero tras la goleada

Pablo Sabbag y Paolo Guerrero fue la dupla titular ofensiva que escogió Mariano Soso para el partido más reciente de Alianza Lima. Ambos delanteros jugaron por primera vez juntos desde el arranque y no defraudaron, pues cada uno aportó con un gol para la victoria 3-0 sobre Sport Boys en el Estadio Nacional.

Al respecto, Sabbag destacó el buen entendimiento que tuvo con el goleador histórico de la selección peruana, por quien mostró su disposición para ayudarlo a “cumplir su sueño”. “Le hace a uno mucho más fácil (el jugar). Si ve que estoy haciendo algo que por ahí puedo mejorar, me lo dice. Creo que lo hicimos bastante bien hoy, me llevé bien y me entendí con él, así que contento. Ojalá pueda seguir ayudándolo a que cumpla su sueño y que él también me ayude a mí cada día a ser mejor”, declaró.