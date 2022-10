Guillermo Salas: “Desde el primer día que asumí a los jugadores los sentí muy comprometidos con la institución”

El técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, habló sobre la actualidad del equipo íntimo luego de la goleada ante Deportivo Municipal y cómo está el ambiente en la interna del grupo en la recta final del Torneo Clausura.

“Una actualidad que se ve reflejada en los resultados. Desde el primer día que asumí a los jugadores los sentí muy comprometidos con la institución, con lo que queda de torneo. El día a día con ellos es increíble. Están entrenando muy bien, están compitiendo internamente”, comentó Salas.

Además, el técnico íntimo asegura que desde que se puso el buzo en lo único que pensó fue en trabajar a favor del club. “Desde el día que asumí, yo tenía en mente que iba a hacer un buen final de torneo. No me preocupaba el tema de ser interino o estar ya estable hasta fin de año. Nos dedicamos a tener un compromiso hasta que nos den la oportunidad. Gracias a Dios los resultados nos respaldaron, pero no cambió nada. Desde el primer día los jugadores sabían que iba a haber mucho trabajo”.

El exjugador analizó el trabajo que viene haciendo y detalló qué le ha podido dar al equipo. “Mucho trabajo, dedicación, unidad de grupo. Hay que gestionar muchas cosas en un equipo de fútbol. Mucho respeto, competencia interna. Nadie sabe hasta un día antes del partido quién va a jugar y eso hace que la competencia mejore”.

Redactor: Diego Pecho