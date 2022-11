Guillermo Salas: “Son rivales que los conocemos, han tenido buena campaña los dos, por algo estuvieron en la semifinal”

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, señaló que tras las finales ante Melgar se sentará a conversar sobre su futuro. El entrenador habló además de Hernán Barcos y señaló que espera viajar con todo el plantel a Arequipa.

“El equipo está bien, estamos todos motivados, cualquiera de los dos (Cristal o Melgar), como lo dije, iba a ser difícil y ahí estamos, vamos a ir a pelear las dos finales. No hay favorito, las finales son así, no hay cansancio, no hay favorito, son guerras”, dijo el entrenador.

Agregó: “Son rivales que los conocemos, han tenido buena campaña los dos, por algo estuvieron en la semifinal, sabíamos que el que nos toque iba a ser complicado. Melgar es un buen cuadro y va a ser una final muy linda”.

Sobre Hernán Barcos comentó: “Está bastante mejor, recuperado, yo creo que sí vamos a contar con él. Quedan algunos días pero todo el equipo está bien”.

“Estamos viendo para que viajen todos, ojalá se pueda dar, el grupo está muy compenetrado, unido y con ganas de ganar”, aseguró.

Al ser preguntado por la designación de Michael Espinoza como árbitro del encuentro comentó: “Garantía total con el arbitraje, confiamos mucho, se pueden equivocar como todos pero estamos confiados en la terna”.

Con respecto a su futuro indicó: “Estoy enfocado en las dos finales. Ya hablé con José Bellina, terminando los dos partidos nos sentamos”.

Por otro lado, habló de su experiencia en finales como jugador. “He tenido la oportunidad de jugarlas, de ganarlas pero todas las finales son distintas y hay que jugarlas, competirlas y lucharlas”.

“La hinchada siempre ha estado donde nos ha tocado jugar y estoy seguro que estarán afuera del hotel para el banderazo”, finalizó.

Redactor: Diego Pecho