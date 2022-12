Guillermo Sanguinetti: “Primero hay que armar el equipo, a partir de eso, hacer un buen trabajo de pretemporada”

Guillermo Sanguinetti fue anunciado como el flamante director técnico de Sport Boys. Durante su arribo a la capital el estratega aseguró que su principal objetivo es armar el equipo de cara a la pretemporada y para el inicio de la Liga 1 2023, por otro lado, se refirió al tema económico por el que los chalacos han estado padeciendo sobre todo en este año.

“Primero hay que armar el equipo, a partir de eso, hacer un buen trabajo de pretemporada para iniciar un campeonato donde necesitamos llevar a lo más alto a Sport Boys en el torneo. Vamos a trabajar con todo, a meterle, para llevarlo bien arriba”, declaró.

Asimismo, el exentrenador de Alianza Lima confía que durante el próximo año el tema económico en la “Misilera” no sea una noticia de todo los días: “Esperemos, por lo que me han dicho, que eso no exista y se pueda trabajar con tranquilidad. Estamos conversando sobre el tema de los refuerzos. Arrancaremos entrenamientos y de a poquito vamos a sumar”.