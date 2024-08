Gündogan regresa al Manchester City

Ilkay Gündogan regresa después de un año al Manchester City tras su salida del Barcelona

El futbolista alemán está de regreso a su casa, Gündogan acaba de llegar a un acuerdo con Manchester City y volverá a vestir la camiseta celeste hasta junio del 2025. Luego de su paso por el Barcelona, el centrocampista alemán buscará nuevas oportunidades de jugar y ganar títulos importantes en el continente europeo.

Según el periodista Fabrizio Romano desde sus redes sociales, Gündogan tendría todo listo para ser jugador del City: “El volante alemán ya tiene un acuerdo con el club para incorporarse con un contrato válido hasta junio de 2025. Se ha alcanzado tras conversaciones positivas en las últimas 48 horas y Guardiola ha dado el sí, según se ha revelado. Irá como agente libre“, finalizó.

Su paso por España no fue el esperado por parte de Gündogan, durante toda la temporada pasada el Barcelona no pudo levantar un trofeo. Pero el verdadero motivo de su salida es por parte del entrenador Hansi Flick, quien comunicó al futbolista alemán que su titularidad en el equipo no estaba segura y era necesario la reducción de su masa salarial

Será la segunda etapa de Gündogan en el equipo de Pep Guardiola, quien otra vez fue el encargado de traer al futbolista de 33 años al equipo inglés. Durante su primera etapa, Gündogan jugó 304 partidos, anotando en 60 ocasiones y asistiendo en 34 oportunidades; es evidente su gran paso y deseo de volver al Manchester City.

Con esta salida, el FC Barcelona podrá liberarse de correr el riesgo de un ´fair play financiero y podrá inscribir a LaLiga a su reciente fichaje, el español Dani Olmo. De esta manera el vínculo entre Gündogan y Barcelona llegó a su fin de una manera muy rápida.