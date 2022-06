Gustavo Alfaro: “Byron Castillo estaba sufriendo humanamente”

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Ecuatoriana, habló sobre el veredicto de la FIFA, donde confirma que Ecuador se queda en el Mundial

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Ecuatoriana, en conferencia de prensa señaló habló sobre el veredicto de la FIFA, donde se dio conocer que Ecuador se queda en el Mundial y Chile fuera. Además el estratega argentino confesó que Byron Castillo sufrió bastante antes de la noticia.

“La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente. La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, las cosas que estaba sufriendo humanamente y que eran completamente injustas. Hasta que no exista un pronunciamiento, uno no podía dejarlo de lado”, dijo en conferencia de prensa

Alfaro señaló que siempre tenían la mentalidad que si iban a jugar el Mundial: “Nunca hubo un día en el que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho dentro de la cancha, iba a permanecer en ese lugar. Más allá de las presiones, las cuestiones que pusieron en tela de juicio. Esto no me sorprende, hace 30 años que estoy en el fútbol y sé que hay de todo dentro del fútbol. Si bien a veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, hay que poner el estómago porque hay cosas que lo revuelven”.

Finalizó comentando que la ‘Tri’ se prepara bastante antes de jugar la Copa del Mundo: “Como le dije a los muchachos, nosotros no tenemos nada que festejar, para nada. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Ese fue nuestro momento. Nosotros ahora seguimos trabajando día a día, como lo estamos haciendo desde que llegamos a Estados Unidos para jugar el partido ante Cabo Verde y terminar esta etapa de preparación, que para nosotros fue importante y muy buena pensando en pos de jugar el mejor Mundial posible”.