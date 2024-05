Gustavo Cazonatti: “Me siento como si estuviera en casa”

Gustavo Cazonatti habló sobre su adaptación en el Rímac

Gustavo Cazonatti conversó con Globo Esporte y reveló detalles inéditos de su estadía en el fútbol peruano. Si bien está en condición de préstamo y tiene contrato vigente con el Tombense, de su país, está feliz por cómo lo han recibido en el Perú y dejó abierta la posibilidad de quedarse si se dan las condiciones.

El volante de 27 años destacó su buen momento en el esquema de Enderson Moreira.

“Entreno todos los días para mantener un alto nivel y cumplir mi contrato. No me sorprende este buen momento, pero sí lo bien que me recibieron aquí. Es algo diferente a lo que he vivido en el fútbol brasileño. Estoy muy feliz aquí”, apuntó.

“Creo que la afición peruana se identifica mucho con los jugadores más duros. Me siento muy honrado cada día de poder responder a sus expectativas en el campo y merezco este cariño. Incluso antes de mi llegada, fueron muy cariñosos conmigo y mi familia. Agradezco a Dios por poder estar a la altura de esta identificación con mucha raza en el campo”, explicó.

A estadio lleno. Se estima un Monumental, totalmente colmado

Ya se adquirieron más de 45 mil entradas. Sin dudas, esta noticia es un gran motivador para los dirigidos por Fabián Bustos.

Si aún no consigues tu ticket para el duelo entre Universitario y Cristal, debes saber que las tribunas populares ya se agotaron. Solo quedan tres zonas para el público interesado: oriente, occidente y Experiencia Crema. Los precios en la web de Ticketmaster van desde los 80 hasta los 450 soles, así que toma nota y date prisa que las localidades suelen agotarse con anticipación.