Gustavo Dulanto: “Quiero enfrentarme al Barcelona”

Gustavo Dulanto, defensor central del Sheriff Tiraspol de Moldavia, habló sobre su posibilidad de jugar con el Barcelona en la Europa League.

Gustavo Dulanto, defensor central del Sheriff Tiraspol de Moldavia, habló sobre su posibilidad de jugar con el Barcelona en la Europa League. Su equipo en la última jornada derrotó a Shajtar Donetsk de Champions League clasifico a los play offs de la Europa League.

“Yo justo hablaba eso con mi esposa, que me pregunto ayer. ¿Con quién te gustaría que te toque en la Europa League?, yo le dije contra el Barcelona y mi esposa me dice te gusta lo complicado y yo dije que sí. Porque si no me gustaba lo complicado no iba a Moldavia a ver que sucedía pero vine a jugar y lo logré, gracias a Dios”, agregó el defensor peruano.

La escuadra de Moldavia terminó tercero en el Grupo D de la Champions y es así que tendrá que afrontar los dieciseisavos de final de la Europa League. Torneo donde se encuentra también el Barcelona tras ser eliminado en su fase de grupos de Champions.

Dulanto se mostró muy feliz por seguir en un torneo internacional con el Sheriff: “Contento y feliz por todo lo que vengo logrando, tanto personal como grupalmente. Se logró un objetivo que nos habíamos propuesto que era seguir en un torneo internacional, fue difícil ahí estamos peleando”, comentó el capitán del Sheriff Tiraspol.

Ya finalizando su entrevista le preguntaron si tenia una posibilidad de jugar con Universitario de Deportes de manera gratis: “Yo jugué gratis en la “U” (riéndose), cuando firme por primera vez, ganaba muy poco y tenia la opción de ir a otro lado, en un equipo del norte que me ofrecía más dinero y preferí ir a la “U”. Cuando debuté me quede con el uniforme de la “U”, me descontaron por eso y recuerdo que me descontaron 100 dólares al mes.