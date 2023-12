Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Vélez Sarsfield

Gustavo Quinteros fue oficializado por el equipo argentino también por Instagram

Gustavo Quinteros llega a Vélez Sarsfield de dirigir la temporada pasada a Colo Colo en la liga chilena.

El director técnico, de origen argentino y nacionalizado boliviano, llegó con toda la oportunidad hasta la penúltima etapa para ganar el campeonato chileno; sin embargo, tras perder ante Unión Española por un resultado final de 2-0, perdió toda posibilidad de ganar el título de campeón.

Quinteros, quien también tuvo paso por los seleccionados de Ecuador y Bolivia, tendrá el objetivo para la próxima temporada de luchar con Vélez los primeros puestos de la competición argentina. El cuadro de “El Fortín” durante la campaña pasada estuvo en situaciones en las que peleaba más por no bajar a puestos del descenso que disputar puestos por ser el ganador del título. Cabe resaltar también que volvió al puesto de dirección técnica uno de sus ex jugadores emblemas, el cual se trata de Ricardo Gareca, pero no terminó de consolidar su idea de juego porque no se sentía bien en todo aspecto.

Es preciso mencionar que el estratega de quien se habla volverá a Argentina pero ahora como entrenador tras veinticuatro años de permanecer en el extranjero.

