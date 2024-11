Gustavo Zevallos: «En Alianza no se ve gente ligada al club”

El exgerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, manifestó su opinión por la gestión de la directiva del equipo ´blanquiazul´ en la temporada 2024

Alianza Lima pasó de ser favorito a disputar la final por el título nacional ante Universitario a terminar como Perú 4 de la Copa Libertadores. Gustavo Zevallos tuvo una reflexión acerca de la situación actual del equipo de La Victoria. Además, expresó su molestia por la gestión de la administración del club en la temporada 2024.

Zevallos se refirió a las consecuencias de participar en fase previa de la Copa Libertadores: «Comenzar el año con 3 millones menos, claro que golpea, no solo económicamente, sino moralmente. Alianza siempre debe jugar para campeonar, si no lo logras, al menos debes de tener el ingreso en el segundo lugar, comenzar el año sin tres millones no es poca cosa«.

Puedes leer:

El exgerente de Alianza Lima señaló la clave de una correcta gestión dentro de la Institución para conseguir los objetivos al final del campeonato local: «En Alianza no se ve gente ligada al club como sí en otros clubes, en el primer equipo debería haber un referente, esos son detalles que al final suman«.

Luego se refirió al problema del entrenador Cristian Díaz en el equipo ´blanquiazul´: «No sé qué tipo de autonomía tendría él (Marioni) para que se haya atribuido el firmar ese contrato y que luego lo hayan desconocido. No va a ser nada fácil para el club, no tengo duda que, si han ido a la FIFA, ellos harán cumplirlo, al menos en el tema económico«.

Para terminar, Gustavo Zevallos se refirió de Bruno Marioni sobre su acción ante la situación: «Creo que se desconoció la autonomía del gerente deportivo, si no tiene autonomía, es difícil que funcione. Si lo llevan a este señor, es para que él se encargue. No sé qué habrá pasado durante, que es algo donde finalmente queda mal el club«.