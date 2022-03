Gutiérrez: “Ocasiones generamos pero también tuvimos mala suerte”

Álvaro Gutiérrez, director técnico de Universitario de Deportes, habló tras perder 1-0 y eliminado ante el Barcelona SC

Álvaro Gutiérrez, director técnico de Universitario de Deportes, habló tras perder 1-0 y eliminado ante el Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores. El estratega uruguayo señaló que generaron varias ocasiones gol pero tuvieron mala suerte, ya que no entraban los balones.

“Nos faltó el poder anotar para que el partido se pueda abrir, eso hubiera sido una inyección anímica para nosotros. Generamos muchas ocasiones de gol pero la estrategia de ellos al quedar con uno menos. Estar cerrados en su área hizo que no hubieran muchos espacios para tener jugadas claras, fueron en una mala posición física para poder definir, las hubo sí, pero también jugó la mala suerte”, afirmó Gutiérrez en conferencia de prensa.

Sobre el nivel que mostró Piero Quispe en el campo de juego: “No me gusta decir quién fue el mejor o peor del partido, valoro lo colectivo sobre lo individual. Como he resaltado en diferentes ocasiones, Piero Quispe es un jugador de la casa, tiene la personalidad necesaria para jugar la pelota, no se esconde. Hoy terminó llorando en el vestuario, pero le dije que tenía que estar contento ya que ha tenido un salto muy grande, cada vez está creciendo más, este es un plantel en formación. Si bien es un buen plantel, aún hay diferencia con chicos que les falta experiencia. Esperemos que la ‘U’ pueda disfrutar a Piero por mucho tiempo”.

Ante la pregunta de Radio Ovación, sobre el por qué no se sacó ventaja con un hombre de más en el campo: “Intenté abrir la cancha, haciendo correr la pelota de un lado al otro y buscar colocar el balón entre la defensa, no se pudo dar tantas veces como hubiera querido, pero sí se generaron las chances de gol. Las ocasiones las generamos pero también tuvimos mala suerte”.