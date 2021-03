Haaland fue nombrado MVP del partido y explicó su encontronazo con el meta del Sevilla: “Lo marqué y ya no se burló”

El delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, se presentó ante las cámaras para cargar duramente contra Bono. Por ello, el goleador se acordó de los dos penaltis que ejecutó contra el Sevilla. El primero, lo paró Bono. El segundo terminó en el fondo de la red y con el noruego dedicando algunas palabras al portero sevillista que provocaron una pequeña pelea entre ambos equipos.

“No estaba sobre la línea“, explicó Haaland, refiriéndose a la primera pena máxima que detuvo Bono. “Si hubiese estado sobre la línea, hubiera marcado a la primera. En el segundo, estaba posicionado correctamente y marqué“, indicó.

Al ser preguntado por el cruce de palabras con Bono, Erling no quiso entrar en detalle. Eso sí, no se quedó sin lanzar un pequeño comentario al meta después de que éste le vacilara tras pararle el primer penalti. “El karma es así“, concluyó Haaland.

“Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé ‘más me vale marcar otro gol’ y eso fue lo que pasó, así que genial. Esto es algo normal en este mundo. No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa”, agregó.

Por último, ambos equipos llegaron a protagonizar un encontronazo en el túnel de vestuarios. Por consiguiente, Edin Terzic comentó sobre lo ocurrido tras el pitido final. “No puedo decir nada porque no he visto nada. Estuve con el equipo en el vestuario en todo momento y no percibí nada al respecto. Solo nos abrazamos y festejamos el pase a octavos“, finalizó.