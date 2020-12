Haaland sería el primer fichaje

Tiene preacuerdo con candidato a la presidencia del Barcelona.

Josep María Minguella, asesor de Emili Rousaud y futuro vicepresidente deportivo del Barcelona si gana la candidatura Els Millors, ha insinuado que Erling Haaland jugará en el club azulgrana la próxima temporada si Rousaud termina ganando las elecciones del día 24 de enero. Minguella deja entrever, pues, un acuerdo con el representante del jugador, Mino Raiola, y con el club, el Borussia Dortmund, para activar el fichaje del jugador noruego de 20 años si acceden al gobierno del club.

El jugador es el primer gran nombre que aparece en la candidatura. Mientras que otros candidatos como Laporta o Font han preferido evitar dar nombres de jugadores, Minguella ha aconsejado a Rousaud para que vaya soltando bombas. El cambio de nombre del estadio (Camp Nou-Leo Messi; el regreso de Neymar cuando termine contrato; y ahora, Haaland.

Emili Rousaud, ex vicepresidente en la etapa de Bartomeu, dimisionario después de acusar al ex presidente de meter la mano en la caja, quiso conseguir una candidatura unitaria, pero no lo consiguió en sus conversaciones con el resto de precandidatos.