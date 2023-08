Hakim Ziyech se va del Chelsea al Galatasaray

Hakim Ziyech es nuevo jugador del Galatasaray tras pasar las pruebas médica

Hakim Ziyech se une a la plantilla del Galatasaray luego de hoy día pasar los exámenes médicos.

El futbolista con nacionalidad neerlandesa y marroquí el día de ayer había pasado por los correspondientes chequeos médicos, pero no los había superado, por lo que hoy en la mañana se realizo nuevamente los mencionados chequeos y esta vez sí los pasó.

Tras su paso reciente por el Chelsea, el mediocampista se une al plantel de un equipo de Turquía con nombres destacados dentro de los cuales están: Wilfred Zaha, Dries Mertens, Mauro Icardi, Edin Džeko, etc. En el club londinense no se llegó a consolidar y en el proyecto de Pochettino, el director técnico “blue”, no figuraba su nombre, por lo que en sus planes estaba ir a jugar a otro club.

Cabe mencionar que Ziyech, internacional con la selección de Marruecos, casi se va a jugar al medio oriente para jugar por el Al-Nassr, club árabe donde se encuentra Sadio Mané y Cristiano Ronaldo, pero a fin de cuentas no se dio debido a que tras realizarse los chequeos médicos, no los pasó correctamente.

De acuerdo con Sky Sport, la llegada del jugador al cuadro turco del Chelsea será de forma gratuita