“Hay que tomarlo con mesura”

‘Goyo’ Pérez pide calma a sus hinchas por el triunfo ante Alianza. Además, se refirió a situación de Bengoechea

Objetivo cumplido. El técnico Gregorio Pérez ganó su primer clásico con Universitario en el fútbol peruano y nuevamente el equipo crema pelea la punta. Sin embargo, ‘Goyo’ asegura que el equipo no ha ganado nada todavía.

“Este triunfo lo disfrutamos nosotros y la gente de Universitario. Tengo la felicidad de estar en un equipo grande, pero hay que tomar esto con mesura y disfrutar respetando al rival que se ganó”, señaló.

Además, habló de la clave del triunfo. “El miércoles empezamos a buscar alternativas que podían suceder en el partido. Con trabajo subsanamos algunos aspectos y logramos esta solidez ante el clásico rival. Ahora hay que pensar en el partido que viene el viernes”, afirmó.

“Es como mi hermano”

Por otro lado, opinó la situación de su “compadre” Pablo Bengoechea, quien no es más técnico de Alianza Lima. “Para mí Bengoechea es como un hermano y me da pena que haya pasado eso. No hablé con él antes porque no teníamos necesidad. Lamento lo de Alianza, pero no solo porque somos amigos, sino porque es un colega. Tengo la esperanza de que en cualquier momento volverá a dirigir. Esto no va a cambiar mi amistad con él”, finalizó “Goyo”.

DATO

El golero Carvallo terminó con un golpe, no es de gravedad indica, pero igual lo revisarán para descartar alguna lesión.