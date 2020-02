“He dirigido clásicos…en Perú nunca

Gregorio Pérez tiene experiencia en Uruguay, Argentina, Paraguay y Colombia

Desde que el uruguayo Gregorio Pérez asumió la dirección técnica de Universitario se sabe que su principal objetivo es ganar el torneo local y no mirar un partido por encima de otro. Sin embargo, en su experiencia habiendo dirigido en clásicos reconoce lo mucho que vale.

“He dirigido clásicos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, muchos de ellos definitorios y ahora es una nueva experiencia en Perú. Quién no palpita un clásico, si digo que no pienso en eso estoy mintiendo y faltándole el respeto a su historia. Estoy enfocado en el domingo, pero no dejo de reconocer el significado del clásico”, señaló “Goyo”.

Además, comentó lo que conoce de Sport Boys. “Es un equipo equilibrado, con jugadores de mucha experiencia, que han marcado un estilo. Conocemos al rival, es de cuidado y ya estamos tomando precauciones sobre eso”, finalizó.