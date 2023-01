Héctor Lara: “Como Liga debemos de estar preparados para jugar en cualquier momento y la intención es de que jueguen”

Héctor Lara, director de competiciones de la Liga 1, señaló a un medio deportivo que hasta el momento no han recibido una comunicación oficial de parte de los ocho clubes para no participar de la Liga 1 2023. Por ahora, sobre el arranque de la primera jornada, dijo que este miércoles hablarán con las autoridades para buscar la mejor salida.

“Recibimos la comunicación (de parte de las autoridades sobre la cancelación de eventos deportivos), mañana vamos a resolver la situación, necesitamos revisar lo que se pueda hacer pero vamos a ver si está las posibilidades jugar vamos a hacerlo, pero somos respetuosos de lo que digan las autoridades”, afirmó Lara.

El directivo, por otra parte, se refirió a la posición de los ocho clubes de no jugar hasta que la FPF desista de la medida cautelar. “Para nosotros es importante, oficialmente a la Liga no le han comunicado que no van a participar, como Liga debemos de estar preparados para jugar en cualquier momento y la intención es de que jueguen”.

Sobre qué pasaría con dichos clubes en caso de no presentarse, dijo: “Hay un procedimiento disciplinario, no es tanto lo que la Liga haga, lo mejor que le puede pasar al fútbol peruano es que se juegue con 19 equipos y que la competencia se vea potenciada para el bien de la Selección Nacional”.