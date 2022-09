Héctor Ordóñez: “Nos presentaremos ante las autoridades porque hay cosas que no se le han permitido decir a Alianza”

Héctor Ordóñez sobre sanción: “Nos presentaremos ante las autoridades porque hay cosas que no se le han permitido decir a Alianza”

Dura semana para Alianza Lima. La Comisión Disciplinaria de la FPF sanciono al cuadro blanquiazul con no habilitar la tribuna oriente del estadio Alejandro Villanueva para los siguientes partidos como local del Torneo Clausura. Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, critica esta sanción y hace conocer las medidas que tomará el club para apelar.

“Repetimos lo que venimos diciendo, las situaciones disciplinarias, donde se lanzaron objetos, no se desarrollan mediante los medios de comunicación sino por la Comisión Disciplinaria, esto lo hizo Universitario de Deportes pidiendo sanciones, etc. Eso es un enorme error, porque uno tiene que entender que no se debe llevar de manera mediática sino a través de las autoridades autorizadas”, menciono el delegado a una radio.

Asimismo, detalló Héctor lo siguiente “nos vamos a presentar en reserva a las autoridades y ojalá que se nos pueda dar la oportunidad para que Alianza Lima pueda explicar cosas ya que realmente hay situaciones que no se nos han permitido decir”, manifestó el delegado aliancista.

Por otra parte, acerca de la reprogramación del partido ante FBC Melgar, contó: “Inicialmente se iba a jugar el día 14 por la Liga, luego se le dio una tranquilidad de jugar a Melgar y se reprogramó posiblemente para el miércoles 21, hoy tuvimos una comunicación para hacerlo después del partido con Carlos Stein, pero que lleguemos en las mismas condiciones, que puedan estar los seleccionados y que ambos tengamos los mismos días de descanso.

Alianza Lima recibe hoy 10 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura en condición de local a Academia Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva en el barrio de Matute. El equipo intimo necesita sumar puntos para seguir soñando con el título del Clausura y poder disputar los play-offs por el Campeonato Nacional.

Redactor: Diego Pecho