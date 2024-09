Hernán Barcos: “Es un orgullo jugar al lado de Paolo Guerrero”

De capitán a capitán. Hernán Barcos habló sobre la flamante contratación de Paolo Guerrero por Alianza Lima y se mostró contento con su llegada, descartando los rumores sobre una posible disconformidad de parte del ‘Pirata’. “Estoy contento con la llegada de Paolo Guerrero. Le va a hacer muy bien al club. Feliz por eso y mañana empezaremos a entrenar para ponernos a punto todos y que Mariano (Soso) tenga a disposición a todos los jugadores”, señaló Barcos.

También fue consultado por la cantidad de jugadores de jerarquía y de experiencia que conforman el plantel como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero o él mismo. “Hay líderes muy positivos, jugadores con mucha experiencia pero que el ego se lo guardan en el bolsillo y lo ponen a disposición del grupo. Acá lo primero esta Alianza, segundo Alianza y tercero Alianza”, señaló el capitán de Alianza Lima.

Asimismo, elogió a Paolo Guerrero y declaró que es un orgullo jugar a su lado. “Veo muchos periodistas y mucha gente que dicen: que le causará a Barcos la llegada de Paolo. ¿Qué me tiene que causar a mí?, es un orgullo jugar al lado de Paolo. Si él no me potencia, yo sería un burro. Juntos tenemos que llevar a Alianza a donde tenemos que llevarlo. Esa es la idea, no me perjudica en lo más mínimo, al contrario me va a ayudar mucho”, indicó el ‘Pirata‘.

Paolo Guerrero fue presentado con el dorsal número 34, aunque Barcos indicó que no tenía inconveniente con darle la ‘9’. “Hablé con él. Si lo quiere lo va a tener, obviamente ahora por el campeonato no se puede, pero para el año que viene. No me lo dijo él, se lo ofrecí yo, si lo quiere lo tendrá a disposición. No es un problema el número, lo importante es el escudo que llevamos”, declaró Barcos.

