Hernán Barcos: “Había conversado un poco antes con los dirigentes, ellos supieron mi posición y la de ellos fue positiva siempre”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, conversó con un medio deportivo y señaló que la exigencia por buscar el tricampeonato estará durante todo el año. Además, sostuvo que por ahora, no se pone una edad límite para poder ponerle punto final a su carrera profesional.

“Al día siguiente de haber ganado el bicampeonato ya tienes la necesidad de conseguir el tricampeonato. Estando en un club como Alianza está la necesidad de ser siempre protagonista”, afirmó Barcos.

El delantero reconoció que fue un ‘amor a primera vista’ con Alianza Lima: “Tuve aceptación en varios países pero el calor que sentí el primer día en Alianza fue diferente. Fue un amor a primera vista, tenemos una relación con el hincha muy linda, más allá de si nos va bien o mal y eso es fundamental para cualquier jugador”.

El ‘Pirata’ comentó que antes de irse de vacaciones había adelantado su renovación con el cuadro victoriano: “Había conversado un poco antes con los dirigentes, ellos supieron mi posición y la de ellos fue positiva siempre, nunca me pusieron en duda. El día que no me quieran, no hace falta que me paguen más, yo me voy por la puerta que entré”.

Acerca de la salida de algunos jugadores, mencionó: “No he hablado con los chicos, le deseamos lo mejor a todos los que se fueron, agradecerles por el título. Ahora he hablado con los que llegaron y tratar de que se sientan como en casa”.