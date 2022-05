Hernán Barcos tras la derrota con Fortaleza: “A nuestra gente, solamente agradecerle y pedirle perdón”

El ‘pirata’ se mostró muy dolido por la derrota de su equipo e indicó que pelearán por ganar el torneo local

La Copa Libertadores se acabó para Alianza Lima. El equipo de Carlos Bustos perdió 0 a 2 contra Fortaleza y quedó fuera de cualquier posibilidad de seguir disputando algún torneo internacional.

El delantero ‘blanquiazul’, Hernán Barcos, tuvo sentidas declaraciones con ESPN al finalizar el partido y demostró su pena por no haber ganado ningún partido en esta edición de la Libertadores:

“A nuestra gente, solamente agradecerle y pedirle perdón por todo lo que está pasando. No podemos ganar un partido en Libertadores”.

Además, el ex gremio aprovechó en señalar que alzarán cabezas y buscarán ganar el torneo peruano:

“Ahora hay que enfocarse en el domingo, después terminar de la mejor forma la Copa. Trataremos de ganar el campeonato local que es lo que nos queda. Siento mucha tristeza por esta gente”, expresó.

“Estar en Alianza ya es una motivación, no podemos perder eso nunca. Esto duele, es para sufrir, porque no podemos cambiar la situación, pero hay que seguir trabajando, no queda de otra”, culminó el ariete argentino.

Este próximo domingo 22 de mayo, los íntimos se enfrentarán a Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador. Después, cerrarán su participación por copa ante River Plate, el miércoles 25 en el Monumental de Buenos Aires.