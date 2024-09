Hernán Barcos y su admiración por Paolo Guerrero

Barcos mostró su admiración por Guerrero ante los rumores de una posible incomodidad por su reciente llegada

El delantero Hernán Barcos brindó declaraciones sobre el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima a la prensa, afirmando su admiración por el ´depredador´ y descartando cualquier tipo de incomodidad dentro del equipo ante su reciente llegada. Además, Barcos manifestó sus ganas de aprender junto a Paolo por su experiencia futbolística.

Hernán Barcos no dudó en mostrar toda su admiración y sentir orgullo por jugar por primera vez con el capitán de la selección peruana: “Es un orgullo jugar a su lado, si no me potencia, sería un burro, espero que crezcamos juntos y llevar”.

Ante las especulaciones ante algunos posibles conflictos dentro del vestuario por la llegada de Paolo Guerrero, Hernán Barcos rechazó todo acto negativo ante su regreso al equipo de La Victoria: “Veo mucha gente y periodistas que llegan a decir que me causará la llegada de Paolo al equipo”, dijo el delantero campeón con Alianza en el 2021 y 2022.

Ambos delanteros estuvieron por bastantes años jugando en el fútbol de Brasil y coincidieron desde el 2012 hasta el 2015. Durante ese tiempo, Paolo vistió los colores de Corinthians y Flamengo, mientras que Hernán lo hizo con Palmeiras y Gremio; pero Guerrero pasó por un mejor momento, siendo considerado como uno de los mejores delanteros de Sudamérica.

El gran esperado debut de Paolo Guerrero en Alianza Lima será el sábado 14 de setiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva. Aún hay dudas si el delantero peruano empezará desde el inicio frente a Carlos Mannucci y jugará junto a al delantero nacionalizado peruano, pero lo que si es seguro es que Paolo Guerrero cumplió su sueño de volver al club de sus amores.