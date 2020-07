Hicieron magia en Disney World

Orlando City de Pedro Gallese caía, pero reaccionaron y lo voltearon agónicamente.

El regreso de la MLS, bajo el nombre de MLS is Back fue auspicioso para el equipo de Pedro Gallese. Orlando City derrotó por 2-1 al Inter de Miami que preside David Beckham por el Grupo A de este torneo en la primera vez que ambos se enfrentaron. El duelo se jugó en el Complejo Deportivo ESPN de Walt Disney World Resort, donde se jugarán todos los partidos de este torneo especial.

Antes del choque, hubo un minuto de silencio simbólico manifestándose en contra a la violencia por racismo y el logo de la pantalla cambió a ‘MLS is Black’. El primer tiempo fue poco emocionante y no hubo muchas llegadas, por lo que no sorprendió que acabe sin goles.

El segundo tiempo inició con pie izquierdo para Gallese, a los 47′, Juan Agudelo anotó el primero para el Inter con asistencia del mexicano Víctor Ulloa. A los 58′, ingresó el mexicano Rodolfo Pizarro en reemplazo del colombiano Andrés Reyes para Inter, ya que salió por un fuerte golpe en la garganta que pudo dejarlo sin respirar.

Luego del baldazo, Orlando reaccionó y Chris Mueller puso el empate 1-1 con asistencia del astro portugués Nani. Y en los descuentos, aprovecharon que Inter se falló una ocasión clara por encima del arco y Nani le dio el triunfo al equipo de Gallese.

