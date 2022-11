Durante el encuentro entre la BVB y Bochum en el Signal Iduna Park, los fanáticos del cuadro local colgaron carteles con el lema “Boycott Qatar 2022″. De la misma manera, unos asistentes tenían banderines más pequeños, pero con la misma frase.

La razón principal es que los hinchas del elenco alemán consideran que el país organizador de la cita mundialista no respeta los derechos humanos. Aunque, no solo los seguidores de Borussia Dortmund han expresado su rechazo, pues también se vivió en el Herta BSC vs. Bayern Múnich en el Olympiastadion.