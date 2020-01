Hombre precavido, ‘Goyo’ Pérez tiene estudiado a Carabobo y señala que su equipo irá con todo, pero con cautela

Pese al empate obtenido ante Carabobo, el técnico de la ‘U’, Gregorio Pérez, no terminó conforme porque su equipo pudo sacar algo más. Ahora, para el choque de vuelta, sabe que tendrán que salir a matar, pero eso sí, no descuidará nada.

“Lo tomamos con calma, entramos clasificados al partido de vuelta ante Carabobo, pero restan 90 minutos. No vamos a colgarnos de los palos, saldremos a llevar a cabo nuestra propuesta para sacar la clasificación adelante, sin renunciar a lo que nosotros estamos pregonando”, dijo el DT.

Don ‘Goyo’ reveló que no conocía mucho a Carabobo, pero ahora la cosa cambió y está preparado para enfrentarlos. Además, reveló que Guarderas está lesionado y no llegará, e indicó que Santillán, Urruti y Hohberg tienen algunas molestias, pero no es de gravedad y estarán el martes ante los ‘Llaneros’.

El once

El estratega uruguayo tendría en mente el siguiente once para el duelo copero del martes. Carvallo en el arco; en defensa Corzo, Alonso, Quina y Santillán; en la volante Alfageme, Barco, Millán, Quintero, Urruti y Dos Santos. Así es, Hohberg irá al banco.

DATO

El juez brasileño Braulio Machado impartirá justicia entre cremas y venezolanos. Además, Carabobo llega a Lima el lunes de madrugada.