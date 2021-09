Ibai y Piqué compran plaza en la Superliga de AstralisSB

Ibai Llanos y Gerard Piqué adquieren la plaza de Superliga de AstralisSB por 300.000€. Asimismo, el popular streamer vasco ya mostró intención hace meses de entrar a la máxima competición

Ibai Llanos no solo es noticia por sus declaraciones sobre el fútbol. En este caso es aún más importante todo lo que ha logrado: conseguir una plaza en la Superliga de AstralisSB, recién ascendido a la competición de League of Legends tras vencer al equipo de Emonkeyz. Por ello, el streamer vasco se ha aliado con Gerard Piqué y han adquirido la plaza a cambio de 300.000 euros. La intención es que los Stormbringres sigan estando presentes en esta organización, aunque tendrá un nombre diferente que aún no ha sido comunicado de forma oficial.