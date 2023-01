Ibrahimovic: “Messi lo ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal”

Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, se refirió a la selección argentina. El sueco se refirió acerca del título mundial de la albiceleste y lamentó el comportamiento de algunos jugadores

El histórico jugador sueco, Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, se refirió a la selección argentina. El delantero del Milan se refirió acerca del título mundial de la albiceleste y lamentó el comportamiento de algunos jugadores.

“Estoy preocupado por los jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi lo ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, comentó para Radio France.

Sin embargo, no todo fueron malas palabras. Zlatan elogió al capitán y referente de la albiceleste. “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar”.