Ibrahimovic: “Quiero ganar algo con este Milan”

No puede ser. Zlatan Ibrahimovic, crack sueco del Milan de Italia, manifestó que no dejará el fútbol profesional hasta que gané algo con el histórico conjunto del Calcio. El conjunto italiano pasó por momentos muy difíciles en los últimos años, en los que no fue el equipo protagonista que fue en el pasado.

Ibra comentó lo siguiente: “Mi futuro es el fútbol, mi mundo es el fútbol. Estoy decepcionado por no poder jugar en este momento, esto me duele mucho, sobre todo cuando el equipo va bien”.

Además, agregó lo siguiente: “Quiero estar ahí y ayudar al equipo. Hicimos grandes cosas desde que llegué, y ahora sólo nos falta una cosa: un trofeo. Estamos luchando por conseguirlo, no lo dejaré hasta que haya ganado algo con este Milan”.

Si bien el delantero sueco celebró el Scudetto en 2011 con el conjunto rossonero y levantó la Supercopa de Italia la temporada siguiente siente que puede ir por más. Es importante señalar que, desde su vuelta al club en 2019, no pudo levantar ningún título hasta el momento.

El Milan cedió el liderazgo de la Serie A a manos de Napoli, que venció sobre el final a la Lazio. Ibra va en busca de una consagración que hasta el momento le fue esquiva. Sin embargo, está en la lucha del torneo local italiano. Es segundo con 57 unidades, superado por el Napoli por diferencia de goles.