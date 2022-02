Ignacio Ameli: “Este no es un campo con condiciones”

Ignacio Ameli, asistente técnico del Cienciano de Cuzco, habló sobre el mal estado de la cancha del Estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe

“El resultado termina siendo justo por cómo se dio el trámite del partido ya que si bien tuvimos nuestras ocasiones de gol, el rival también generó lo suyo. Enfrentamos a un equipo muy difícil como viene siendo Vallejo en los últimos años, en una cancha que no estaba en las mejores condiciones y con un clima que no estábamos acostumbrados, aunque no había excusa para llevarnos los tres puntos, sin embargo nos llevamos uno que se valora mucho”, declaró a Radio Ovación.

Sobre los contantes cambios en el equipo del Cuzco: “Hubo muchos cambios, nos cambiaron el viaje, tuvimos que parar en Chiclayo a una hora y media… fue todo medio complicado. Pero, no vamos a dejar eso como excusa, nosotros teníamos que jugar el partido e intentar ganarlo, nos pudimos llevar los tres puntos, pero el empate fue justo”.

Finalizó hablando sobre el mal estado del Estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe: No sabemos si las lesiones de los jugadores son por el estado del campo, pero este no es un campo con condiciones para que se juegue un partido de Primera división, pero creo que lo hicimos bien”, concluyó.