Indecopi sancionó a exadministradores y expresidente de Universitario

La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi sancionó a Carlos Moreno Grández y a Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C., en su condición de administradores concursales. También multaron a Gremco Corp S.A.C., en su calidad de presidente de la Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes. Dichos ex funcionarios fueron sancionados por infracciones a la Ley General del Sistema Concursal, con multas que en conjunto ascienden a 246,7 UIT, equivalentes a S/ 1′085,480.

El procedimiento concursal del Club se encuentra suspendido en aplicación de la Ley que regula el Procedimiento Concursal de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolística en el Perú (Ley Nº 31279). Aún así, la autoridad concursal mantiene su potestad sancionadora por infracciones cometidas antes de la referida suspensión.

De esta manera, la CCO culminó con el trámite de los 19 procedimientos administrativos sancionadores vinculados a este caso. Todos iniciados el 5 de octubre de 2020 por la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión.

Adicionalmente, la Secretaría Técnica se encuentra procesando información para evaluar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores adicionales por conductas infractoras a la normativa concursal.

Es necesario precisar que, en mérito a la apelación interpuesta por Solución y Desarrollo Empresarial, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, con el voto de los vocales Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio (voto dirimente) y Jessica Gladys Valdivia Amayo, revocó la decisión de la primera instancia que sancionó a dicha entidad con 100 UIT. A criterio de ambos vocales, el aumento de la penalidad por incumplimiento de contrato que realizó la citada entidad a favor Dealers Productions S.A.C. (de US$ 20,000 a US$ 500,000) en un contrato de uso y de derecho publicitario, no constituye un supuesto infractor a la normativa concursal.