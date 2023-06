Indonesia será sede del Mundial Sub 17

El organismo rector de la FIFA, ha designado oficialmente a Indonesia como sede de la Copa Mundial Sub-17 de 2023.

Luego de haber perdido la sede de la Sub 20 que se iba a desarrollar en dicho país (por motivos políticos) debido a que no aceptaron la participación de Israel, Indonesia ocupará el lugar de Perú, en la organización de la próxima Copa Mundial Sub 17 que se jugará entre los meses de noviembre y diciembre.

Así lo anunció directamente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su sitio web oficial el viernes.

Perú, que anteriormente estaba programado para albergar la competencia, fue despojado después de que no cumplió con el requisito estándar establecido por la FIFA.

Inicialmente, se esperaba que Indonesia albergara la Copa Mundial Sub-20, pero no fue elegida debido a la tensión política entre ellos e Israel.

De las 24 selecciones participantes, solo faltan 4 y estas se definirán entre domingo y lunes en la Copa Asiática Sub 17 en Tailandia.

Cabe resaltar que el pasado 3 de abril, la FIFA anunció la apertura inmediata de una licitación de derechos de anfitrión de reemplazo.

Es la tercera vez que Perú pierde la sede de albergar una Sub 17, en 2019 por motivos de organización por lo Juegos Panamericanos, en 2021 por motivos sanitarios por la pandemia y ahora por temas de infraestructura.

En 2005 fue la única vez en la que nuestro país organizó un torneo FIFA, siendo el Mundial Sub 17.

