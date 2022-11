Infantino sobre controversias en Qatar: “Esta lección moral, unilateral, es solo hipocresía”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió con sorprendentes y controversiales declaraciones sobre las supuestas violaciones de derechos humanos que rodean al Mundial de Qatar 2022

A puertas del Mundial de Qatar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó a europeos de “hipocresía” por sus reportes sobre el historial de derechos humanos de Qatar en vísperas de la Copa del Mundo.

El evento se ha visto ensombrecido por diversas controversias como las muertes de trabajadores migrantes y el tratamiento de las personas LGBTIQ+ (la homosexualidad es ilegal en la península).

“Hoy tengo sentimientos fuertes. Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante. Europa debería pedir perdón por los últimos 3.000 años antes de dar lecciones morales”.