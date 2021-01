Íñigo Martínez: “Esperemos que Leo no llegue”

El defensa Íñigo Martínez valoró el triunfo frente al Real Madrid en semifinales de la Supercopa de España

Íñigo Martínez estaba feliz tras conseguir ganar al Real Madrid en la Supercopa de España. “Sentimos una alegría inmensa tras sufrir tanto. El trabajo está ahí, hemos peleado hasta el final, pero con esfuerzo y sacrificio estamos en otra final. Muy contentos y ahora toca descansar”, expresó el defensa del Athletic Club.

Apenas diez días de cambiar de técnico, la situación del Athletic Club dio un gran giro. “Los jugadores estemos acostumbrados a situaciones difíciles. No ha sido fácil. Teníamos aprecio a Gaizka (Garitano). Hay que reconocer su trabajo. Estos es por él. Ahora poco a poco ir haciendo lo que nos pide Marcelino para ir mejorando”.

Asimismo, la polémica al final del partido con una revisión del VAR por unas supuestas manos de Unai García, Íñigo Martínez reconoció que “es normal que pidan. He visto que le había dado en la cabeza. No me ha parecido una acción como para pitar penalti. Al final no ha pitado y hemos podido ganar”.

Además, el central del Athletic aseguró que tenía claro que Raúl García se recuperaría tras ser expulsado a las primeras de cambio contra el Real Madrid en LaLiga. “Raúl quería tirar ese penalti y teníamos plena confianza en que lo metería”.

Por último, Íñigo Martínez indicó que espera que el FC Barcelona no juegue con Leo Messi, con molestias físicas. “Será un partido duro contra un gran rival. Esperemos que Leo no llegue y así tendremos más opciones”.