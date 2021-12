Insólito: Cueva y Carrillo se enfrentarán en Navidad

Christian Cueva y André Carrillo se enfrentaran en Navidad por la Liga de Arabia Saudita

Fútbol hasta en nochebuena. El fútbol no se detiene en algunos países a pesar de las fiestas de fin de año. Es el caso de Arabia Saudita, país que no lo celebra y hasta lo prohíbe, por ello, André Carrillo y Christian Cueva deberán disputar su compromiso con normalidad en el Al Hilal vs. Al Fateh el 25 de diciembre.

Es importante mencionar, que Arabia Saudita es uno de los países donde la Navidad no está permitida debido que la mayoría de sus habitantes practican el Islam (Son Musulmanes). La Culebra y Aladino deberán enfrentarse en un partido que se desarrollará con absoluta naturalidad.

Al Hilal de André Carrillo y Al Fateh de Christian Cueva chocarán el 25 de diciembre a las 9:50 a.m. (Hora peruana). Mientras los peruanos festejan la Navidad ellos estarán concentrados con sus clubes. Sin duda, un día complicado para los seleccionados nacionales habitualmente convocados por Ricardo Gareca.

ANDRÉ CARRILLO Y AL HILAL QUIEREN LEVANTAR CABEZA

El cuadro de la ‘Culebra’ sufrió un bajón en el torneo local. No gana hace 3 partidos, sumando 2 empates y 1 derrota. Además, cayó al cuarto lugar de la tabla de posiciones. Está a 5 unidades del puntero: Al Ittihad.

Por otra parte, Al Hilal se prepara para jugar los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. Su rival será el Al Raed en condición de local. Este compromiso se jugará este lunes 20 de diciembre desde las 12 del mediodía de Perú.

AL FATEH DE CHRISTIAN CUEVA EN DURA SITUACIÓN

El conjunto de ‘Aladino’ vive un presente más complicado: están en el puesto 12 del torneo con 13 puntos. Además, no consigue una victoria desde hace 4 choques, divididas en 3 derrotas y 1 empate.