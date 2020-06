Intercambio es un hecho

Barcelona y Juventus finalmente acordaron permutar a Arthur y Pjanic.

Para la próxima temporada, el brasileño Arthur Melo pasará a defender la camiseta del Juventus de Italia, mientras que el bosnio Miralem Pjanic jugará por el FC Barcelona de España. El brasileño Dani Alves fue clave para convencer a su compatriota de llegar al fútbol italiano.

Desde el entorno de Arthur Melo se asegura que todavía faltan las firmas, quien recibirá un aumento de sueldo en Italia. La operación se valora en una cifra cercana a los 80 millones de euros y el Barcelona fichará a Pjanic por 70, dejando un beneficio de 10 millones para los ‘culés’. Con ello, Barcelona podrá conseguir gran parte de los ingresos que necesitaba, pues contará íntegra la cantidad recibida por Arthur y dividirá en años el fichaje de Pjanic.

Además, el hecho de que el Barcelona le comunique que no le subirían el sueldo, influyó en que Arthur quiera buscar otra salida. Al comienzo pensaba en quedarse pero al ver que no es imprescindible, cambió su decisión. Aún falta por saber si ambos fichajes se anunciarán al mismo tiempo o no.

Ambos jugadores atraviesan dos realidades distintas: el europeo es más consolidado, mientras el sudamericano es más joven y con más proyección.