¡INTERNACIONAL!

Ricardo Gareca habló sobre su continuidad en Chile.

Ricardo Gareca, tras ser ratificado como entrenador de la Selección chilena, habló abiertamente sobre su reciente diálogo con los directivos de la ANFP. En una entrevista con los medios chilenos, el ‘Tigre’ dejó claro que no existe «presión económica» ni factores externos que influyan en su continuidad.

«Me junté con Pablo Milad, Jorge Yunge y Marko Biskupovic. Estuvimos intercambiando opiniones, hablando sobre cómo estábamos en ese aspecto. Y le manifestamos que la idea nuestra es continuar, y yo también. Fue un intercambio de palabras porque tengo una excelente relación con ellos, y luego de pensarlo, nos volvieron a llamar y nos ratificaron», comentó el estratega argentino.

Gareca, de 67 años, también destacó la buena relación con los directivos y expresó que no hay ninguna presión detrás de su continuidad. «Nosotros le facilitamos todo, tenemos una excelente relación y acostumbro a resolver el contrato de la mejor manera. No hay presión económica ni nada. Está el deseo de continuar, de revertir la historia, nada más», señaló.

Diego Romero jugó todo el partido ante Villa Mitre por Copa Argentina.

Luego de una larga espera, Diego Romero, arquero salido de Universitario de Deportes, logró debutar en Banfield de Argentina, en la victoria por 1-0 ante Villa Mitre por Copa Argentina. A penas a los 24 minutos de juego, Tomas Adoryan fue expulsado en Banfield debido a una conducta violenta, dejando al equipo de Romero con 10 hombres en gran parte del duelo.

Pero esto no impidió a que el ‘Taladro’ se quede con la victoria con el tanto de Agustín Alaniz a los 31 minutos de juego tras la asistencia de Gonzalo Ríos. El nombre de Diego Romero no pasó desapercibido, pues a pesar de algún error puntual en salida, el cual terminó resolviendo de forma exitosa, el ex arquero de Universitario de Deportes se lució con dos grandes atajadas y dejando su portería invicta.