Internan a Sabella

Le chocó demasiado la muerte de Maradona y se descompensó.

A pesar de sus muchas rencillas en el pasado, Diego Armando Maradona nunca dejó de ser un ídolo y alguien muy querido por Alejandro Sabella, quien se puso mal de salud cuando se enteró de su fallecimiento. Según declaraciones de su familia a medios argentinos, el técnico subcampeón del mundo con la ‘Albiceleste’ en 2014 estaba en su residencia en La Plata cuando se enteró de la fatal noticia, la cual le chocó muy fuerte y le causaron una descompostura, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica de Buenos Aires para un chequeo exhaustivo, pues es paciente cardíaco.

El ‘Pachorra’ como lo conocen sufrió un cáncer de laringe en 2014, por lo que dejó de dirigir a Argentina y en 2015 tuvo problemas cardíacos, que obligaron a practicarle una angioplastia producto de un cuadro de hipertensión y síndrome coronario agudo, por lo que a sus 66 años no está tan bien de salud.

En Argentina hay mucha preocupación por su estado, pues no soportarían perder a otra figura destacada, recordado en la última década por su gran etapa como entrenador en Estudiantes de La Plata donde ganó la Copa Libertadores 2003. Además Javier Mascherano le dio unas palabras de fuerza: “¡Vamos Ale, no me aflojes! Tenemos una comida pendiente”, escribió en sus redes sociales.