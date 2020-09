“Iremos a ganar”

Salas manifiesta que no importa otra cosa que ganar en Venezuela.

Mario Salas, entrenador de Alianza Lima, manifestó que ya le dieron vuelta a la página tras la derrota ante UTC y mostró confianza en que sus dirigidos estarán a la altura en el partido ante Estudiantes de Mérida, este miércoles a las 5 y 15 de la tarde.

“Estamos muy motivados, con muchas ganas y con la idea de poder ir a ganar el encuentro en Venezuela. Tengo mucha confianza y mucha fe en que mis jugadores van a estar a la altura de lo que corresponde este partido. Sabemos que Estudiantes es un buen equipo, que tuvo a Racing y Nacional a mal traer, de hecho, Racing le gana en los últimos minutos. Va a ser un lindo partido y va a ser un desafío muy grande”, comentó el ‘Comandante’.

Además, el entrenador ‘blanquiazul’ dijo que harán todo lo posible para que el equipo mejore pronto, pues no tiene mucho tiempo para lamentos. “No nos ha alcanzado con lo que hemos hecho, eso lo tenemos bastante claro, y tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir adquiriendo nuestra mejor forma futbolística, tenemos que elevar los rendimientos individuales. Entendemos que los resultados no han sido positivos, que no se ha jugado como uno quiere, por lo tanto tenemos que buscar la forma de encontrar rápidamente lo que queremos y que se transforme en resultados positivos”, sentenció.