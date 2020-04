Italia espera la vacuna

Tienen pensado reanudar el junio, pero no se arriesgan todavía

En uno de los países más golpeados por el coronavirus, como lo es Italia, se están tomando las medidas más drásticas. Las autoridades de salud son las primeras en pronunciarse, ya que al igual que en muchas partes del mundo, de ellas depende que esto vaya por buen camino hacia la solución. En Italia, aseguran que no podrá haber público en las gradas de los estadios hasta que no exista una vacuna.

“Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Esperar no será una catástrofe. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna”, afirmó Sandra Zampa, subsecretaria de Sanidad italiana.

Además, aseguran que se evaluará el deseo de los clubes de reanudar sus entrenamientos a partir del 4 de mayo, con lo que Zampa revisará estas propuestas. La intención es volver a competir a principios de junio. “Si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario en estos momentos”, finalizó.