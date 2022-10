Ítalo Regalado: “Contra Alianza Lima jugaremos a muerte por los tres puntos”

Finalmente, Regalado mostró su pesar por el fallecimiento de Álvaro Zevallos en el estadio Monumental. “Siento mucho lo que le pasó al hincha de la ‘U’ y le mando el pésame a la familia. Recuerdo lo que pasé en Huancayo. No soy de hacer tiempo, pero vi todo negro y me desvanecí. Luego reaccioné cuando empecé a oler alcohol y gracias a Dios no pasó a mayores. Es bueno que estén los médicos y las ambulancias allí porque uno no sabe qué nos puede pasar”.

Redactado por: Miguel Casana