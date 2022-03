Jackson Martínez: “Viví una vida hecha de lujuria y pecado”

Jackson Martínez, ex futbolista colombiano, confesó que tuvo una vida lujuriosa y pecado en su trayectoria

“Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él”, recordó el mundialista en el 2014 en Canal 1.

El exjugador del Porto, reconoció que: “En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más”.

Sobre su paso por Atlético de Madrid, comentó: “Llegué para ser el ‘9’ del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Yo sé que con partidos iba a responder, pero el entrenador está jugándose su puesto y rota bastante. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida”.