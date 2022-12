Jaime Serna: “Nos vamos tranquilos, lástima que no se pudo ganar”

El actual técnico de la Selección Peruana Sub 20, Jaime Serna, habló con un medio deportivo luego del empate ante Colombia, habló de la lesión de Sebastien Pineau y sobre el futuro amistoso ante Bolivia.

“Nos vamos tranquilos, lástima que no se pudo ganar. Pero fue una seguidilla de partidos, en 8 días fueron 4 juegos. La idea de nosotros desde que llegamos hace un mes era que primero se deben ganar los duelos divididos, luego correr y competir. Seguro que más adelante vamos a tener mejores resultados. Nos tocó defender, no tuvimos mucho el balón, pero en la primera línea estuvimos perfectos. No nos anotaron hoy. Aún así, nos queda mejorar varias cosas en el aspecto ofensivo”, indicó post partido el entrenador de la ‘blanquirroja’.

Además, Serna se refirió acerca de la situación de Sebastien Pineau, quien no estuvo presente en ninguno de los 4 partidos de diciembre: “Sebastien (Pineau) debe entrenar el lunes o martes con el equipo. Lástima que sufrió una lesión con su club, pero en breve se integrará al plantel”, aseguró.

Por el último, el DT de la Sub 20 reveló que Bolivia podría ser el último rival previo al Sudamericano, y manifestó que será difícil definir su convocatoria final: “Estamos evaluando jugar contra Bolivia en enero, ojalá se pueda cerrar. Será muy importante. Hoy no tenemos un equipo base, la idea es que los 32 chicos tengan competencia. Llegamos bien (al Sudamericano). Competimos en el día a día. Eso es importantísimo. Lástima que la convocatoria sea de 23 jugadores, por mí llevaría a los 32. Nos pusieron la tarea muy difícil”.