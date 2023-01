Jair Céspedes: “Va ser un partido duro, Alianza siempre es un equipo que sale a proponer, es un equipo grande y más en su casa con su hinchada”

El lateral de Deportivo Municipal, Jair Céspedes, habló a un medio deportivo tras vencer por 3-0 a la Academia Cantolao en partido amistoso jugado este sábado.

“Muy bien, contento con el trabajo que venimos realizando. Estamos haciendo varios partidos de práctica, viendo la idea de juego. Viene bien siempre ganar los amistosos”, declaró. “Físicamente estoy bien, los trabajos de los preparadores físicos y el profe son muy buenos y muy intensos”.

Además, se animó a hablar sobre los derechos de TV:”La verdad no siento que nos esten perjudicando, por ahí teníamos la impresión de comenzar ya el torneo éste fin de semana pero ya por cosas extradeportivas no se ha podido dar, pero no sentimos un lado que nos esté perjudicando”.

Por otro lado, se refirió al partido frente Alianza Lima en su debut en la Liga 1 2023: “Va ser un partido duro, Alianza siempre es un equipo que sale a proponer, es un equipo grande y más en su casa con su hinchada. Nos hemos preparado muy bien toda la pretemporada y estamos preparada para ese partido”.