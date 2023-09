Jairo Concha: “Estoy trabajando para volver a la selección”

El futbolista de Alianza Lima, Jairo Concha, estuvo presente en la rueda de prensa, previo al duelo frente a Unión Comercio.

El mediocampista respondió sobre su fututo en Alianza Lima y la Selección Peruana.

Jairo Concha sufrió una leve lesión, previo al debut de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. Por lo que fue descartado para la primera convocatoria de la Selección Peruana. Estas fueron las palabras de Jairo Concha sobre un regreso a la ‘Blanquirroja’.

“Tuve una pequeña lesión, ya me recuperé. Estoy tratando de trabajar al 100% para el grupo y también para ser considerado a la selección. Creo que es lo que todo futbolista quiere”.

Sobre su relación con el entrenador de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso, opinó lo siguiente:

“Ha sido buena las pocas veces que hemos conversado. Él me ha comentado lo que ve en mí y en lo que quiere que mejore”.

Jairo Concha termina contrato con Alianza Lima al final del 2023. El club victoriano ya inició las negociaciones para la continuidad del volante de 24 años. Sin embargo, por el momento no hay nada definido. Esto respondió Jairo Concha acerca de la posible renovación con Alianza Lima:

“Ese tema lo ve mi representante. Yo estoy enfocado 100% en trabajar para mí, el club y la selección. Estoy contento en Alianza y voy a seguir trabajando para luchar por el tricampeonato”.

El ‘10’ de Alianza Lima tuvo problemas para ser titular en el Torneo Apertura. Una de las razones de su falta de oportunidades en el equipo, fue la llegada de Christian Cueva. Sin embargo, el jugador expresó lo siguiente sobre ‘Aladino’:

“Me motiva luchar por un puesto con Cueva. Sabemos que a lo largo de su carrera ha sido muy importante para la selección. Uno siempre quiere enfrentarse a los mejores. La competencia interna es importante porque saca lo mejor de cada uno”.

“Este año he jugado pocos partidos junto a Christian. Las veces que lo he hecho, me he sentido cómodo. Creo que somos jugadores que conectamos bien. Tratamos de hacer jugar al equipo. Mi posición es por el medio, pero yo voy a apoyar desde donde me toque jugar”.